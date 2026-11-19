Nico Paz é a bola da vez na Argentina. Desde que Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção, aclamado como uma lenda à altura de Diego Armando Maradona, os portenhos iniciaram sua inevitável busca pelo novo camisa 10 canhoto. Aos 22 anos, o meia do Como-ITA, vem encantando a torcida com gols e jogadas de efeito. No entanto, um detalhe tem surpreendido durante suas entrevistas.

Nico Paz é nascido em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e cresceu no país europeu. Ele é filho do ex-defensor argentino Pablo Paz, que atuou por Tenerife e Real Valladolid, e defendeu a Argentina na Copa do Mundo de 1998. Nico, tem, portanto, um sotaque muito mais espanhol do que argentino (mais especificamente da região das Ilhas Canárias, que é bem característico).

“Muita gente se surpreendeu com o sotaque de Nico Paz. Ele é nascido em Tenerife, nas Ilhas Canárias E os habitantes das Ilhas Canárias falam espanhol, mas com um sotaque local distinto conhecido como espanhol canário. Claro, ao observar, parece que é Pedri (do Barcelona, também de Tenerife) quem está falando”, explicou a página @khalidotb1899 no X (antigo Twitter).

Por que Nico Paz escolheu Argentina à Espanha

Nico Paz jamais jogou em um clube argentino. Fez suas categorias de base do Tenerife e no Real Madrid, que o vendeu ao Como por 66 milhões de euros (R$ 368 milhões na cotação da época), mas com uma cláusula de recompra fixada que deve exercer na próxima temporada.

O destaque do Como já esteve na última Copa do Mundo: jogou duas partidas, sempre saindo do banco, contra Argélia e Jordânia. Nos jogos seguintes ao vice-campeonato, Paz foi o grande destaque da equipe dirigida por Lionel Scaloni, com gols contra Bolívia, Burkina Faso, Benin e Costa Rica (dois).

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Naturalmente, por ter dupla nacionalidade, ele teria também a chance de atuar pela seleção espanhola, que ironicamente foi a algoz da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026. O jovem, no entanto, optou pelas raízes familiares.

“Nasci na Espanha, amo os dois países, mas, no fim, decidi representar a Argentina. Acredito que é o país com o qual mais me identifico, por como é o país, pela maneira como o futebol é vivido e pelo meu pai”, declarou Nico Paz, em entrevista à DSPORTS, em março de 2024.

Em outra entrevista, à Cadena Ser, em 2025, falou de sua admiração por Messi. “Meu ídolo sempre foi o Messi, em grande parte pela minha família argentina, sempre acompanhei muito a seleção e, para mim, Messi é o maior de todos os tempos”, disse, feliz com sua escolha. “Tomei uma boa decisão, os jogadores me animam e me dão muito apoio.”

O técnico Scaloni chegou a celebrar o fato de ter convencido Paz a defender a Argentina, enquanto o pai Pablo Paz admitiu em entrevista ao Mundo Deportivo que o fato de a Espanha jamais ter convocado seu filho facilitou a decisão.

Curiosamente, Messi, que chegou ainda adolescente ao Barcelona, também poderia ter jogado pela Espanha e chegou a receber forte assédio da federação, mas optou por seu país de nascimento e coração.