Lionel Messi viveu uma noite especial com o Inter de Miami, na última quarta-feira, 16. O argentino marcou o seu 100º gol pelo clube norte-americano e ajudou na conquista da Champions Cup, o seu 45º título da carreira.
O Inter Miami venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 0, e conquistou a taça disputada entre os campeões da MLS e do Campeonato Mexicano. No primeiro tempo, Messi marcou de cabeça, e no segundo, cobrou o escanteio que terminou no gol de Casemiro.
Com as conquistas dos Jogos Olímpicos de 2008 e da Copa do Mundo Sub-20, pela seleção argentina, o craque tem 47 títulos na carreira.
Jogadores com mais títulos como profissional:
[45] – Lionel Messi (Argentina)
42 – Daniel Alves (Brasil)
41 – Marquinhos (Brasil)
37 – Gylmar (Brasil)
36 – Iniesta (Espanha)
36 – Giggs (País de Gales)
36 – Piqué (Espanha)
36 – Kenny Dalglish (Escócia)
35 – Benzema (França)
35 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
35 – Pelé (Brasil)
35 – Pepe (Brasil)
35 – Toni Kroos (Alemanha)
Títulos de Messi na carreira
Barcelona-ESP (35)
3 Mundial de Clubes da Fifa (2009, 2011 e 2015)
4 Liga dos Campeões da Europa (2006, 2009, 2011 e 2015)
3 Supercopa Europeia (2009, 2011 e 2016)
10 Campeonato Espanhol (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019)
8 Copa do Rei da Espanha (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021)
7 Supercopa Espanhola (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)
Seleção Argentina (5)
1 Jogos Olímpicos (2008)
2 Copa América (2021 e 2024)
1 Finalíssima (2022)
1 Copa do Mundo (2022)
PSG (3)
1 Campeonato Francês (2022 e 2023)
1 Supercopa da França (2022)
Inter Miami (4)
1 Leagues Cup (2023)
1 Supporters’ Shield (2024)
1 Conferência Leste da MLS (2024)
1 MLS Cup (2024)
1 Champions Cup (2026)