Lionel Messi viveu uma noite especial com o Inter de Miami, na última quarta-feira, 16. O argentino marcou o seu 100º gol pelo clube norte-americano e ajudou na conquista da Champions Cup, o seu 45º título da carreira.

O Inter Miami venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 0, e conquistou a taça disputada entre os campeões da MLS e do Campeonato Mexicano. No primeiro tempo, Messi marcou de cabeça, e no segundo, cobrou o escanteio que terminou no gol de Casemiro.

Com as conquistas dos Jogos Olímpicos de 2008 e da Copa do Mundo Sub-20, pela seleção argentina, o craque tem 47 títulos na carreira.

Jogadores com mais títulos como profissional:

[45] – Lionel Messi (Argentina)

42 – Daniel Alves (Brasil)

41 – Marquinhos (Brasil)

37 – Gylmar (Brasil)

36 – Iniesta (Espanha)

36 – Giggs (País de Gales)

36 – Piqué (Espanha)

36 – Kenny Dalglish (Escócia)

35 – Benzema (França)

35 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

35 – Pelé (Brasil)

35 – Pepe (Brasil)

35 – Toni Kroos (Alemanha)

Títulos de Messi na carreira

Barcelona-ESP (35)

3 Mundial de Clubes da Fifa (2009, 2011 e 2015)

4 Liga dos Campeões da Europa (2006, 2009, 2011 e 2015)

3 Supercopa Europeia (2009, 2011 e 2016)

10 Campeonato Espanhol (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019)

8 Copa do Rei da Espanha (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021)

7 Supercopa Espanhola (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)

Seleção Argentina (5)

1 Jogos Olímpicos (2008)

2 Copa América (2021 e 2024)

1 Finalíssima (2022)

1 Copa do Mundo (2022)

PSG (3)

1 Campeonato Francês (2022 e 2023)

1 Supercopa da França (2022)

Inter Miami (4)

1 Leagues Cup (2023)

1 Supporters’ Shield (2024)

1 Conferência Leste da MLS (2024)

1 MLS Cup (2024)

1 Champions Cup (2026)