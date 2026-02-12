O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira 11, que Lionel Messi sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda, resultado de um amistoso disputado no Equador, e por isso o clube decidiu adiar o jogo contra o Independiente del Valle, em Porto Rico, originalmente marcado para esta sexta-feira. O evento foi remarcado para 26 de fevereiro.

A decisão visa garantir que o público possa ver o argentino em campo quando estiver recuperado, e os ingressos vendidos permanecem válidos.

Messi, de 38 anos, se recupera gradualmente e não treinou com a equipe nesta quarta-feira, conforme comunicado do clube, que explicou que a evolução clínica nos próximos dias definirá sua volta às atividades.

Messi, físico e Copa do Mundo

O argentino chega à pré-temporada com grande expectativa após uma temporada de destaque, na qual foi um dos principais nomes do Inter Miami. Em 2025, Messi acumulou jogos, gols e assistências em alto número, sendo peça central do desempenho ofensivo da equipe, com 49 partidas, 43 gols e 28 assistências.

A preocupação com seu condicionamento físico é antiga: Messi já enfrentou lesões musculares em anos recentes, incluindo problemas na Copa América e nas eliminatórias, que geraram períodos de afastamento dos gramados.

Aos 38 anos, a gestão de sua carga de jogos é um dos grandes desafios para o Inter Miami e para a própria seleção argentina, especialmente em um ano de Copa do Mundo.