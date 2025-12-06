O Inter Miami conquistou o título inédito da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos e Canadá, ao bater o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, neste sábado, 6.

Com isso, Lionel Messi se vingou de seu grande carrasco Thomas Müller, e se consagrou no Chase Stadium, na Flórida, com direito a duas assistências na decisão.

Este foi o primeiro título de MLS do clube fundado em 2018 e que tem David Beckham como coproprietário. Além de Messi, a equipe conta com outras estrelas: Rodrigo de Paul, Sergio Busquets, Luís Suárez, Jordi Alba e e é treinada por Javier Mascherano.

Como foi o título do Inter Miami

Logo aos 6 minutos de partida, em jogada que passou por Messi, De Paul e Allende, Ocampo, do Vancouver, desviou contra o próprio gol e marcou contra. A equipe canadense empatou já na segunda etapa com Ahmed, e quase virou com Sabbi, mas a trave salvou o time da casa.

Aos 26 minutos, a dupla campeã mundial pela Argentina decidiu o jogo: Messi dominou na entrada da área e serviu De Paul que, cara a cara com o goleiro, bateu cruzado para as redes.

Nos minutos finais, com nova assistência de Messi, dessa vez para Allende, o Inter Miami matou o jogo e fez balançar o seu estádio na Flórida (o time jogou em casa a MLS Cup em jogo único por ter melhor campanha).

Números de Messi na MLS

Para conquistar seu primeiro título, as Garças contaram com atuações brilhantes de seu trio de ataque: Messi anotou 35 gols e 21 assistências somando a fase regular e os playoffs da MLS; Allende fez 19 e Suárez mais 10.

Do lado do Vancouver Whitecaps, que também perseguia uma taça inédita, Thomas Müller foi o grande destaque em apenas quatro meses de casa nova, após atuar 25 anos pelo Bayern de Munique, desde as categorias de base. Em 11 jogos, o alemão marcou 8 gols e deu 3 assistências.

Os maiores campeões da MLS