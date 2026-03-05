Lionel Messi visitou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 5, na Casa Branca, em Washington. O argentino e companheiros do Inter Miami foram recebidos em evento que celebrou a conquista da Major League Soccer, liga de futebol do país.

A ida de Messi à sede do governo americano ocorre durante a ofensiva dos EUA e de Israel contra o Irã. A guerra, até o momento, já registrou bombardeios realizados pelas potências envolvidas, impactando todo o Oriente Médio e o Golfo Pérsico. Mais de 1.000 pessoas já morreram.

O uruguaio Luis Suárez, companheiro de Messi e ex-jogador de Barcelona, Grêmio e da seleção uruguaia, também participou da cerimônia.

Durante o evento, Trump fez comentários sobre atletas e a campanha do clube, mas também sobre os conflitos. Em um deles, o presidente disse: “Os militares dos EUA, junto dos incríveis parceiros israelenses, continuam demolindo totalmente o inimigo.”

Lionel Messi, Suárez e outros jogadores aplaudiram o discurso. Enquanto isso, outros permaneceram estáticos.

Donald Trump ainda cometeu uma gafe ao se referir a Suárez como “atacante brasileiro”. O uruguaio, posicionado logo atrás do púlpito presidencial, reagiu com sorriso.

A recepção faz parte da estratégia do republicano de se aproximar de figuras globais do esporte antes da Copa do Mundo de 2026. Em novembro de 2025, Trump recebeu Cristiano Ronaldo na Casa Branca, em encontro que contou também com a presença do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.