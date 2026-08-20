A Fifa anunciou na manhã desta quinta-feira, 20, a tabela de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027. Como é praxe na realização de Mundiais, principalmente como país sede, o calendário do futebol brasileiro passará por alterações no próximo ano.

Assim como neste ano, com a realização da Copa do Mundo masculina, a CBF confirmou que o futebol nacional irá parar para a disputa do Mundial feminino. A pausa das competições será entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, período de realização do torneio.

Na primeira data, a seleção feminina disputará a abertura da competição, no dia 24 de junho, no Maracanã. O estádio carioca também será palco da final do torneio, no dia 25 de julho, e de nove partidas, ao todo.

Tempo de pausa pode ser maior, em estádios-sede

Por conta de um protocolo da Fifa, que prevê um período de preservação dos gramados das arenas utilizadas no torneio, os estádios que receberão os jogos do Mundial podem ter uma pausa maior do que os 31 dias anunciados pela CBF.

O “Período de Proteção do Gramado” prevê 28 dias de preservação antes de uma partida oficial do torneio e cinco dias depois. Com isso, os clubes que utilizam as arenas-sede do torneio, devem “perder” os estádios em um período maior do que a pausa determinada pela CBF.

No Maracanã, esse protocolo já foi alvo de disputa entre Flamengo, Fluminense e Fifa. Como a abertura do torneio está marcada para o dia 24 junho e a final no dia 25 de julho, de 2027, o estádio ficaria indisponível entre 29 de maio e 30 de julho, cerca de dois meses.

O Consórcio Fla-Flu, que administra o estádio, vinha questionando essa e outras exigências da Fifa, Em resposta, a entidade máxima do futebol chegou a enviar um ofício ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, com um pedido de “intervenção” para “dar efetivo cumprimento às obrigações assumidas” no contrato assinado entre a Fifa, o próprio Governo do Estado, a Prefeitura e a CBF.

Times com Corinthians (Neo Química Arena), Cruzeiro (Mineirão), Internacional (Beira-Rio), Bahia (Fonte-Nova), Santa Cruz (Arena Pernambuco), Fortaleza e Ceará (Castelão), também devem ter alterações em suas partidas como mandantes antes do torneio.

Partidas da fase de grupos

A CBF também confirmou os outros dois estádios, além do Maracanã, que receberão jogos da Seleção Feminina na fase de grupos da competição.

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