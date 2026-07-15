A dupla Flamengo e Fluminense pode perder o Maracana por até dois meses, por conta da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil. Palco da final do torneio, o estádio passará por exigências da Fifa, como o uso exclusivo do estádio no Mundial e um protocolo de preservação do gramado.

Segundo o ge, o Consórcio Fla-Flu, que administra o estádio, vem questionando as exigências da Fifa, fazendo com que a entidade enviasse um ofício ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, com um pedido de “intervenção” para “dar efetivo cumprimento às obrigações assumidas” no contrato assinado entre a Fifa, o próprio Governo do Estado, a Prefeitura e a CBF.

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O “Período de Proteção do Gramado” tem um protocolo de 28 dias de preservação antes de uma partida e cinco dias depois. Por ora, o único jogo confirmado para o Maracanã é a final do Mundial. No entanto, o estádio é candidato a receber a abertura do torneio, o que aumentaria o tempo de indisponibilidade para a dupla Fla-Flu.

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Os clubes negociam para que o período de preservação seja menor. A Copa Feminina está marcada para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

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Cenários em que o Maracanã fica indisponível

Se o Maracanã sediar só a final (25/07/2027): indisponível de 27/06 a 30/07 (33 dias)

Se também sediar a abertura (24/06/2027): indisponível de 27/05 a 30/07 (64 dias)