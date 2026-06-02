As 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 finalmente divulgaram suas listas finais com os 26 jogadores que estarão na próxima edição do Mundial nesta terça-feira, 2, data do prazo final. Entre os 1.248 convocados, 32 atuam em clubes brasileiros – um recorde em Copas do Mundo.
Entre os clubes, o Manchester City é que possui mais jogadores convocados (19), seguido pelo Bayern de Munique (18) e os finalistas da Liga dos Campeões, Arsenal e Paris Saint-Germain, com 16 cada. Entre os brasileiros, o Flamengo é aquele com mais convocados (9), seguido pelo Palmeiras (7).
Entre as Ligas Nacionais com mais jogadores convocados, a Premier League, da Inglaterra, aparece na primeira posição com 163 jogadores, com representantes de todos os 20 clubes, seguido pela Bundesliga, da Alemanha, com 101 jogadores. O Brasileirão é a 11ª Liga com mais convocados (32) e a primeira da América Latina.
Clubes com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026:
19 – Manchester City-ING
18 – Bayern de Munique-ALE
16 – Arsenal-ING
16 – Paris Saint-Germain-FRA
15 – Barcelona-ESP
12 – Manchester United-ING
12 – Al-Hilal-ARA
12 – Atletico de Madrid-ESP
12 – Crystal Palace-ING
11 – Borussia Dortmund-ALE
11 – Liverpool-ING
11 – Galatasaray-TUR
10 – Fenerbahça-TUR
10 – Milan-ITA
10 – PSV Eindhoven-HOL
10 – Real Madrid-ESP
10 – Slavia Praga-TCH
9 – Sunderland-ING
9 – Al-Ahli-ARA
9 – Al-Ahly-EGI
9 – Al-Nassr-ARA
9 – Aston Villa-ING
9 – Flamengo
8 – Benfica-POR
8 – Brighton & Hove Albion-ING
8 – Celtic-ESC
8 – Chelsea-ING
8 – Eintracht Frankfurt-ALE
8 – Hoffenheim-ALE
8 – Lille-FRA
8 – Mamelodi Sundwons-AFS
8 – Newcastle-ING
8 – Nice-FRA
8 – Olympique de Marselha-FRA
8 – Orlando Pirates-AFS
8 – Stuttgart-ALE
8 – Tottenham-ING
8 – Villarreal-ESP
Clubes brasileiros com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026:
9 – Flamengo
7 – Palmeiras
4 – Atlético-MG
2 – Grêmio
2 – Internacional
1 – Athletico-PR
1 – Botafogo
1 – Corinthians
1 – Fluminense
1 – Red Bull Bragantino
1 – Santos
1 – São Paulo
1 – Vasco
Ligas com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026:
163 – Premier League (Inglaterra)
101 – Bundesliga (Alemanha)
81 – La Liga (Espanha)
80 – Ligue 1 (França)
62 – Serie A (Itália)
47 – Saudi Pro League (Arábia Saudita)
44 – MLS (Estados Unidos)
43 – Super Lig (Turquia)
36 – EFL Championship (Inglaterra – 2ª divisão)
33 – Eredivise (Holanda)
32 – Brasileirão Série A (Brasil)