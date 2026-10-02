Os jogadores do Palmeiras revelaram as suas impressões sobre o terceiro uniforme da equipe para a temporada 2026/2027.

Em azul e com a Cruz de Savóia, primeiro escudo usado pelo time, centralizada no peito, o uniforme tem gola em “V”.

“Achei muito legal, uma camisa de outra cor… Diferente. Acho que todo mundo vai gostar da ideia”, disse o lateral-esquerdo Agustín Giay.

“São oito anos e pouco em que estou aqui e acho que esta é uma das melhores que já vi. Tenho certeza que o torcedor vai curtir e vai gostar muito”, complementou o zagueiro Gustavo Gómez.

Para Paulinho, a camisa chama a atenção e será um sucesso para a temporada.

“Até mesmo a numeração é parecida com a da seleção italiana”, disse o atacante.