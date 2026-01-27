Com um nome tirado diretamente dos quadrinhos, o Gotham FC, dos Estados Unidos, é o adversário do Corinthians nas semifinais da Copa das Campeãs da Fifa. O clube novaiorquino é o atual campeão da Copa Champions da Concacaf, batendo o Tigres, do México, para se qualificar para o torneio, considerado o primeiro Mundial de Clubes feminino

Não é preciso ser um grande fã de histórias em quadrinho de super-heróis para entender que o nome do clube faz referência à cidade do Batman, Gotham City. A cidade fictícia, normalmente ambientada nos cinemas em Nova York ou Chicago, é o lar do Homem Morcego e seus vilões Coringa, Charada e Duas Caras.

Fundado com o nome de Sky Blue FC, em 2007, o clube mudou para a alcunha atual em 2021, com uma explicação genérica: “Estamos fazendo essa mudança importante devido ao nosso rápido crescimento e evolução. Nosso novo nome reflete nosso alcance regional crescente e captura a determinação implacável, a energia ilimitada e a incrível diversidade das comunidades que representamos”.

Lei do ex?

O Gotham FC tem três brasileiras em seu elenco: a lateral Bruninha, a atacante Geyse e uma velha conhecida das Brabas, Gabi Portilho. A atacante ex-Timão defendeu o clube por quatro temporadas, disputando 162 jogos e marcando 29 gols, além de 49 assistências.

A sua lista de títulos é extensa, com três Campeonatos Paulista, uma Copa Paulista, três Supercopas do Brasil, cinco Campeonatos Brasileiros e três Libertadores com a camisa do Corinthians.

Pela seleção brasileira, Portilho conquistou duas Copas América e foi medalhista de prata nas Olímpiadas de Paris. O duelo entre o clube brasileiro e as americanas será nesta quarta-feira, 28, às 9h30, no Brentford Stadium, em Londres.

Além de Portilho, o time rival ainda tem nomes importantes do futebol feminino internacional: Ann-Katrin Berger, Bruninha, Rose Lavelle e Midge Purce.

Chaveamento do Mundial feminino

A Copa dos Campeões Feminina reúne as principais campeãs de continente. O Corinthians, campeão da Libertadores, enfrenta o Gotham FC, campeão da Concacaf, em uma das semifinais. Na outra chave, o Arsenal, campeão europeu, encara o AS FAR, representante africano. As duas semifinais acontecem em 28 de janeiro, e a final está marcada para 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres.