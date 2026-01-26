O Corinthians se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada ao enfrentar o Gotham FC na semifinal da Copa dos Campeões Feminina, o primeiro Mundial de Clubes Feminino organizado pela Fifa. A partida, marcada para 28 de janeiro, é decisiva para a equipe brasileira, que busca avançar à final do torneio inédito reunindo campeãs continentais.

A semifinal será disputada no Gtech Community Stadium, em Brentford, Londres, às 9h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil pela CazéTV no YouTube.

Como chega o Corinthians para o Mundial feminino

O Timão chegou à fase decisiva após conquistar a Libertadores Feminina de 2025, garantindo vaga direta na semifinal da Copa dos Campeões Feminina da FIFA. Sob comando de Lucas Piccinato, a equipe vem trabalhando forte em Londres para chegar com preparação física e tática ideal. Além disso, as Brabas do Timão buscar afinar o ritmo de jogo, já que é início de temporada para as brasileiras.

Embora ainda não haja uma escalação oficial confirmada, o Corinthians deve ir a campo com sua base de destaque sul-americana, buscando aproveitar o momento de forma e o entrosamento para enfrentar o time dos EUA.

O duelo contra o Gotham FC terá um tempero especial para o torcedor corintiano, já que o clube norte-americano conta com Gabi Portilho, ex-jogadora e multicampeã pelo Corinthians. Além dela, o time rival ainda tem nomes importantes do futebol feminino internacional: Ann-Katrin Berger, Bruninha, Rose Lavelle e Midge Purce.

Chaveamento do Mundial feminino

A Copa dos Campeões Feminina reúne as principais campeãs de continente. O Corinthians, campeão da Libertadores, enfrenta o Gotham FC, campeão da Concacaf, em uma das semifinais. Na outra chave, o Arsenal, campeão europeu, encara o AS FAR, representante africano. As duas semifinais acontecem em 28 de janeiro, e a final está marcada para 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres.

Corinthians x Gotham: data, horário, local e onde assistir

O confronto entre Corinthians e Gotham FC será disputado em Londres, com pontapé inicial às 9h30 (horário de Brasília) no Gtech Community Stadium. No Brasil, a transmissão está confirmada principalmente via CazéTV no YouTube, tornando o jogo acessível aos torcedores em todo o país.