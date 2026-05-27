Autor do primeiro gol da vitória do Santos sobre o Deportivo Cuenca-EQU por 3 a 0, que classificou o Peixe para os playoffs da Copa Sul-Americana, o atacante Gabigol chegou a marca de 37 gols em competições da América do Sul, superou Luizão (36 gols) e se tornou o brasileiro com mais gols nas competições internacionais do continente.

Na Libertadores, onde é o brasileiro com mais gols, Gabigol marcou 31 gols em 59 jogos, também à frente de Luizão, o segundo colocado com 29 gols. Pedro, do Flamengo, é o terceiro com 28 gols, seguido agora por Bruno Henrique, que marcou 2 gols nessa terça, 27, contra o Cusco-PER, e chegou a 27 gols.

Pela Copa Sul-Americana, Gabriel Barbosa tem agora 5 gols em 9 jogos. Já na Recopa Sul-Americana, o atacante marcou 1 gol em na final de 2020, contra o Independiente del Valle, que deu o título ao Flamengo.

Mais gols em competições sul-americanas (1960-2026):

[37] – Gabigol (71 jogos)

36 – Luizão (61 jogos)

32 – Fred (59 jogos)

32 – Pedro (71 jogos)

32 – Marcelo Ramos (73 jogos)

30 – Romário (35 jogos)

30 – Guilherme (46 jogos)

[28] – Bruno Henrique (80 jogos)

27 – Rony (88 jogos)

26 – Raphael Veiga (81 jogos)

Brasileiros com mais gols na Libertadores (1960-2026):

31 – Gabigol (59 jogos)

29 – Luizão (42 jogos)

28 – Pedro (55 jogos)

[27] – Bruno Henrique (76 jogos)

25 – Fred (43 jogos)

25 – Palhinha (31 jogos)

23 – Rony (57 jogos)

22 – Raphael Veiga (64 jogos)

21 – Jairzinho (36 jogos)

21 – Célio (43 jogos)

19 – Guilherme (27 jogos)

19 – Ricardo Oliveira (34 jogos)