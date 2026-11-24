A final da Copa Libertadores de 2026 entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para este sábado, 28, no Estádio Centenário, levará dezenas de milhares de turistas a Montevidéu, no Uruguai. A capital uruguaia, que já recebeu eventos históricos do futebol, reúne monumentos ligados ao esporte, gastronomia tradicional, atrações às margens do Rio da Prata e uma vida cultural ativa.

Para quem viaja à decisão continental, seja para torcer ou para trabalhar, PLACAR preparou um guia de atrações para aproveitar a cidade além da decisão continental.

Rota futebolística

A cidade abriga Nacional e Peñarol, dois dos clubes mais tradicionais do continente, além de uma série de lugares que ajudam a contar a história futebolística. O principal endereço, o Estádio Centenário, receberá o jogo entre Palmeiras e Estudiantes.

Inaugurado em 1930 para receber a primeira Copa do Mundo, foi palco da final entre Uruguai e Argentina, vencida pelos anfitriões por 4 a 2. Em 1983, recebeu da Fifa o título de Monumento Histórico do Futebol Mundial.

No local, também funciona o Museo del Fútbol, com troféus, camisas, documentos e registros das conquistas da seleção uruguaia. Visitar o local comumente permite acesso à Torre de los Homenajes, símbolo do estádio. No entanto, a disputa da decisão pode alterar o itinerário.

Outro ponto importante de Montevidéu é o Gran Parque Central, casa do Nacional e um dos estádios mais antigos da América. O local recebeu partidas da Copa de 1930 e foi inaugurado em 1900. Já o Campeón del Siglo, inaugurado em 2016, é a casa do Peñarol. Maiores do país, os clubes têm espaços de memória em suas sedes.

A cidade guarda ainda um dos pontos mais curiosos da história do futebol mundial. No bairro de Pocitos, duas esculturas marcam onde ficava o antigo Estádio Pocitos, demolido em 1933. Uma delas representa o arco da baliza onde o francês Lucien Laurent marcou o primeiro gol da história das Copas do Mundo, em 13 de julho de 1930, na partida contra o México, enquanto a outra indica o centro do antigo campo.

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Entre outros clubes, vale a atenção para Defensor Sporting (com o Estádio Luis Franzini, próximo ao Parque Rodó), Danubio (com o Jardines del Hipódromo) e Montevideo Wanderers (com o Parque Viera). Esses destinos são alternativas para quem quer conhecer clubes tradicionais e a cultura local.

Parrilla e gastronomia uruguaia

Para experimentar a tradição da carne uruguaia, o Mercado del Puerto, na Ciudad Vieja (Cidade Velha), é um dos endereços mais conhecidos da cidade. O mercado reúne parrillas, restaurantes e bares em uma estrutura antiga, com o fogo à mostra e as grelhas como parte da paisagem.

Entre as opções estão o El Palenque, tradicional restaurante que combina parrilla e cozinha espanhola, e o Cabaña Verónica, conhecido pelas carnes. Os cardápoos incluem cortes bovinos, chorizos (linguiças), morcilla e outros pratos típicos preparados na brasa.

Outro prato tradicional é o chivito, sanduíche emblemático do país, preparado com carne, queijo, presunto, ovo, salada e acompanhado de batatas fritas. Também vale experimentar o medio y medio, bebida tradicional do Mercado del Puerto que combina vinho branco e espumante.

A cidade também possui restaurantes contemporâneos, como o Savarin, próximo ao Parque Rodó. O restaurante conta com culinária mediterrânea e cardápio sazonal.

Candombe, música e cultura

O candombe, tradição afro-uruguaia baseada nos tambores e nas comparsas, é uma das manifestações culturais mais importantes do país e foi reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural imaterial. Os bairros Barrio Sur e Palermo são referências dessa tradição. Aos domingos, as chamadas de candombe levam grupos de percussionistas pelas ruas.

O tango também faz parte da cultura local, assim como a murga, manifestação central do Carnaval uruguaio. Para quem gosta de literatura, Montevidéu reúne cafés históricos, livrarias e museus que ajudam a compreender a cultura uruguaia. O Café Brasilero, fundado em 1877 na Ciudad Vieja, é associado a nomes como Eduardo Galeano, Mario Benedetti e Juan Carlos Onetti.

Outro endereço importante é o Museo Torres García, dedicado ao artista uruguaio Joaquín Torres García, um dos principais nomes do universalismo construtivo. O Museu Andes 1972, por sua vez, conta a história do acidente aéreo da equipe uruguaia amadora de rúgbi do Old Christians Club e da sobrevivência dos passageiros.

Na Plaza Independencia estão o Palacio Salvo, um dos cartões-postais da cidade, e o Teatro Solís, inaugurado em 1856 e considerado uma das principais casas culturais do Uruguai.

Rambla e praias urbanas

Às margens do Rio da Prata, a Rambla de Montevidéu é um dos principais espaços de convivência da cidade. São quilômetros de calçadão que acompanham a costa, com praias, parques, ciclovias e áreas para caminhar ou praticar esportes. O trecho de Pocitos é um dos mais conhecidos, com praia, bares, cafés e uma paisagem urbana. Punta Carretas também oferece bons passeios pela orla, além de restaurantes e comércio.

O Parque Rodó é outra opção para quem quer aproveitar o espaço público. A região combina áreas verdes, praia, atrações culturais e o Museu Nacional de Artes Visuais, que reúne um dos principais acervos de arte uruguaia.