A Fifa definiu nesta terça-feira, 2, os uniformes que cada seleção utilizará durante a primeira fase da Copa do Mundo. O clássico modelo “canarinho” da seleção brasileira – composto por camisa amarela, calção azul e meias brancas – será visto em campo apenas uma única vez nos três primeiros desafios do torneio. Outra curiosidade é a polêmica camisa vermelha, que será utilizada pelos goleiros no encerramento da fase de grupos.

O Brasil estreia na competição diante do Marrocos, no dia 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Este será o único momento do país com o visual tradicional completo, enquanto os goleiros estarão de preto.

Seis dias depois, o Brasil enfrenta o Haiti, na Filadélfia, com camisas e calções azuis, além de meias pretas. Para os goleiros, a Fifa designou um uniforme na cor magenta. O Haiti jogará todo de branco.

Por fim, no dia 24, em Miami, a seleção retorna à campo com a camisa amarela, mas com calção branco e meias brancas. Os goleiros estarão de uniforme completamente vermelho.

A polêmica do vermelho na seleção

No último ano, a CBF chegou a dar o aval para que a Nike, fornecedora de material esportivo americana, produzisse uma camisa oficial de linha na cor vermelha, que ocuparia o segundo posto no lugar do tradicional uniforme azul.

De acordo com o portal Footy Headlines, a Nike já havia produzido milhares de unidades antes do anúncio do cancelamento.

A decisão de vetar a camisa surgiu de uma reação muito negativa do público. Muitos torcedores ligaram a cor a questões políticas (o vermelho representaria a esquerda brasileira em pleno ano de eleição presidencial), enquanto outros afirmaram que o vermelho foge das tradições da seleção.

Agora, o tom avermelhado reaparece restrito exclusivamente à posição de goleiro por indicação de vestuário da Fifa.