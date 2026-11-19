O elenco do Atlético Mineiro foi submetido a exames antidoping na manhã desta quinta-feira, 19, em Barranquilla, na Colômbia, como parte dos protocolos preparatórios para a grande final da Copa Sul-Americana.
A delegação alvinegra, que desembarcou na cidade colombiana na noite de quarta, 18, recebeu a visita de agentes da Comissão Médica e Unidade Antidoping da Conmebol diretamente no hotel onde está concentrada.
Dos 35 atletas relacionados que viajaram para a decisão continental, 23 passaram pela coleta de amostras. O adversário do Galo na disputa pelo troféu, o Boca Juniors, da Argentina, também foi submetido ao mesmo procedimento de controle em sua chegada ao país.
A testagem antecipada segue o protocolo padrão adotado pela entidade sul-americana em decisões de torneios continentais — medida semelhante à aplicada nas finais da Copa Libertadores de 2024 e da própria Copa Sul-Americana de 2025, ambas disputadas pela equipe mineira.
Respaldo no regulamento
A realização dos testes sem comunicação prévia às comissões técnicas está prevista no regulamento oficial da competição.
Conforme estabelece o artigo 1.4 do Manual de Clubes da Conmebol Sul-Americana, a Unidade Antidoping possui autonomia para efetuar controles fora de competição a qualquer momento, podendo coletar amostras de sangue e/ou urina dos jogadores por meio de seleção aleatória ou dirigida.
Detalhes da decisão
Galo e Boca Juniors entram em campo para decidir o título neste sábado, 21, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.
De acordo com o regulamento da final única, caso a partida termine empatada ao fim dos 90 minutos regulamentares, o confronto seguirá para uma prorrogação de 30 minutos (dividida em dois tempos de 15). Persistindo a igualdade no marcador após o tempo extra, o campeão continental será definido nas cobranças de pênaltis.