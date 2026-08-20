Vinte de agosto de 2016. Há exatos dez anos o Brasil encerrou um incômodo jejum e, em um Maracanã pulsante, conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica no futebol. O título da Rio-2016 veio com triunfo nos pênaltis diante da Alemanha, após empate em 1 a 1.

Neymar foi o grande herói da conquista, ao marcar um golaço de falta e a penalidade final no Maracanã. O goleiro Weverton também foi destaque ao defender a cobrança de Petersen. Aquela seleção brasileira tinha como outros destaques como Gabriel Jesus, Gabigol, Luan, Renato Augusto e Marquinhos (veja onde estão os outros campeões olímpicos dez anos depois.)

O título encerrou uma longa caçada pelo ouro. Até então, o Brasil tinha três pratas (Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012) e dois bronzes (Atlanta-1996 e Pequim-2008). A seleção conquistaria o bi na edição seguinte, em Tóquio.

O título da Rio-2016 recebeu uma edição comemorativa de PLACAR, disponível em nosso acervo.