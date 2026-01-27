Qual criança nunca sonhou em jogar pelo clube de coração e comemorar um gol no meio de sua torcida? Alguns atletas profissionais poderão realizar esse sonho no Brasileirão 2026, que tem início nesta quarta-feira, 27, com oito jogos (veja onde assisti-los).

A lista abaixo traz alguns jogadores que defendem os times pelos quais torcem desde a infância, com destaque para Gabigol (Santos), Matheuzinho (Corinthians), Danilo (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Tetê – Grêmio

O bom filho à casa torna. Formado na base do Grêmio, Tetê foi vendido ao Shakhtar Donetsk em 2019, sem sequer receber oportunidades no profissional. Mesmo com outras propostas, no início deste ano, o Imortal anunciou seu retorno por cerca de R$ 42 milhões, valor pago ao Panathinaikos, da Grécia. 

Ao desembarcar no Brasil, o atacante já deixou clara a sua paixão pelo Grêmio. No aeroporto, a torcida foi recebê-lo e Tetê surpreendeu ao pegar o bumbo da Geral, cantar com os gremistas e mostrar que, de fato, torce para o Tricolor Gaúcho. 

Ferreirinha – São Paulo

Ferreirinha criança com a camisa do São Paulo – Reprodução/SPFC

Contratado pelo Tricolor em 2023, Ferreirinha deixou o Grêmio, clube que o formou, para defender o seu clube do coração. Em sua coletiva de apresentação, o atacante confirmou a torcida: “Sou são-paulino desde o berço. Isso veio do meu pai. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e um dia jogar no São Paulo. Eu e meu irmão brincávamos e falávamos que éramos os jogadores da época, como Luis Fabiano e Dagoberto. Hoje é a realização de um sonho”.