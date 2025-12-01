Artilheiro da Copa Libertadores de 2025 com 7 gols, ao lado do também argentino Adrían Martínez, do Racing-ARG, o atacante Flaco López, do Palmeiras, se tornou o sexto jogador do clube a se tornar goleador da competição sul-americana.

Com esse marca, o Palmeiras igualou Flamengo e São Paulo, os dois clubes que mais vezes tiveram o artilheiro da Libertadores desde 1960. Antes de Flaco, o Verdão teve como artilheiros Tupãzinho (1968), Lopes (2001), Marcinho e Washington (2006) e Miguel Borja (2018). Entre eles, Tupãzinho foi aquele que mais marcou em uma única edição (11 gols).