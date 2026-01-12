A Chapecoense divulgou nesta segunda-feira, 12, a nova camisa de goleiro para a temporada 2026. O uniforme, produzido junto à Kappa, presta homenagem ao Torino, clube italiano historicamente marcado pela tragédia de Superga, em 1949, e que se tornou uma das principais referências de solidariedade à Chape após o acidente aéreo de 2016.

O lançamento integra as ações que marcam os dez anos da tragédia que vitimou jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e profissionais da imprensa, quando a delegação da Chapecoense seguia para Medellín para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. À época, o Torino realizou homenagens públicas e ofereceu apoio institucional ao clube catarinense.

A camisa de goleiro tem o grená como cor predominante, em referência direta ao Torino, e apresenta detalhes em dourado na nuca e nos punhos. Na barra, uma jocktag especial traz a frase “Para sempre lembrados”, alusiva às vítimas do acidente de 2016 e de 1949.

O escudo da Chapecoense aparece no lado esquerdo do peito, aplicado em grená e dourado, enquanto o logotipo da Kappa fica em dourado no lado direito e nas mangas. Calção e meiões grenás completam o uniforme para os jogos como mandante.

A homenagem ao Torino complementa a linha pensada pela Chapecoense para os uniformes de 2026. No mês passado, o clube lançou a camisa titular de linha da temporada em tributo ao Atlético Nacional, com listras verticais verdes e brancas (utilizadas pela primeira vez no uniforme principal desde a década de 1970) como gesto de gratidão pelos atos de solidariedade do clube colombiano após a tragédia.