Na madrugada do dia 28 de novembro de 2016, a pacata rotina do município de La Unión, na Colômbia, mudou de forma definitiva. O impacto da aeronave que transportava a delegação da Chapecoense contra a montanha até então conhecida como Cerro Gordo provocou a morte de 71 pessoas e deixou seis sobreviventes. Segundo o ge, o nome do local mudou para Cerro Chapecoense.

O cenário atual da região contrasta com a escuridão e o lamaçal enfrentados pelas equipes de socorro na madrugada do acidente. Na ocasião, bombeiros e moradores voluntários carregaram feridos e vítimas por trilhas estreitas e íngremes, contando com apenas um veículo para o transporte.

Com o passar dos anos, o acesso ao topo da montanha foi pavimentado para facilitar a circulação. A estrutura dos serviços de resgate de La Unión também evoluiu, passando a contar com caminhões operacionais e ambulâncias adequadas para atendimentos de emergência.

Com a proximidade dos dez anos do desastre, a colina consolidou-se como rota de peregrinação, recebendo visitantes e homenagens de diversas partes do mundo. O vínculo comunitário entre os colombianos da região e o clube catarinense segue preservado por meio de memoriais e visitas periódicas, como a recente subida do ex-zagueiro Hélio Neto ao memorial erguido no cume.