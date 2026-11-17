O Chile empatou em 0 a 0 com a Colômbia na noite desta terça-feira, 17, no estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago. Em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026, o confronto foi marcado pelo equilíbrio e por uma grande oportunidade desperdiçada pelos visitantes ainda no primeiro tempo.

Pênalti desperdiçado e poucas chances

O principal momento de tensão da partida ocorreu aos 36 minutos da etapa inicial, quando Suarez teve a chance de abrir o placar para a Colômbia em cobrança de pênalti, mas acabou desperdiçando a oportunidade. O Chile, atuando no esquema 4-2-3-1, terminou o jogo com maior posse de bola (56% contra 44%) e arriscou mais finalizações no total (sete contra três), mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo adversário.

Mudanças e placar zerado

Na volta para o segundo tempo, a Colômbia, armada no 4-3-3, promoveu diversas alterações, incluindo a troca de goleiros no intervalo, com Vasquez Llach entrando na vaga do titular Aldair Quintana. O jogo seguiu truncado, refletido no número de faltas (sete do Chile e seis da Colômbia) e nos cartões amarelos distribuídos: três para os donos da casa e quatro para os visitantes. Ofensivamente, as equipes pouco produziram na direção do gol, com apenas duas finalizações no alvo para os chilenos e uma para os colombianos. O goleiro chileno Lawrence Vigouroux precisou fazer apenas uma defesa na partida, enquanto os arqueiros colombianos somaram duas defesas, garantindo a manutenção do placar zerado até o apito final.