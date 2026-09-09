A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última terça-feira, 8, as datas, horários e locais das semifinais do Brasileirão Feminino. De um lado, São Paulo e Flamengo se enfrentam em busca de uma vaga na final. Do outro, Corinthians e Bahia duelam visando a classificação para a decisão do torneio.
No próximo sábado, 12, o Flamengo recebe o São Paulo no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 16h30 (de Brasília). O confronto de volta acontece no dia 19 de setembro, às 16h30 (de Brasília), com local a ser definido.
Na próxima terça-feira, 15, o Bahia recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta acontece no dia 21 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Por terem feito a melhor campanha, São Paulo e Corinthians decidem as semifinais em casa. O clube tricolor liderou a primeira fase, enquanto o time alvinegro terminou em segundo. O Flamengo e o Bahia ficaram, respectivamente, na quinta e sexta colocação.
Data, horário e local das semifinais
São Paulo x Flamengo
- Ida – 12/09 (sábado) – 16h30 (de Brasília) – Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
- Volta – 19/09 (sábado) – 16h30 (de Brasília) – Local a definir
Corinthians x Bahia
- Ida – 15/09 (terça-feira) – 21h30 (de Brasília) – Arena Fonte Nova, Salvador
- Volta – 21/09 (segunda-feira) – 21h30 (de Brasília) – Neo Química Arena, São Paulo