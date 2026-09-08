As semifinais do Brasileirão Feminino foram definidas nesta segunda-feira, 7. Vencedor das últimas seis edições, o Corinthians segue em busca de seu oitavo título no geral depois de eliminar o Cruzeiro, com um triunfo por 3 a 1, de virada, no Canindé, em São Paulo. A equipe paulista já havia vencido o jogo e ida por 1 a 0.
O adversário das Brabas do Timão na semifinal será o Bahia, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis, na última sexta, 4, após empates em 1 a 1 na ida e na volta.
A outra semifinal será entre o São Paulo, que eliminou o Grêmio por 2 a 0 no placar agregado, e o Flamengo, que fez 3 a 2 na Ferroviária na soma dos jogos das quartas de final.
O São Paulo liderou a primeira fase, enquanto o Corinthians ficou em segundo. O Flamengo foi o quinto colocado e o Bahia, o sexto.
O Corinthians domina o torneio desde 2020 e também venceu a edição de 2018. Campeão em 2016, o Flamengo sonha com o bi, enquanto São Paulo e Bahia vão em busca de um título inédito.
Confrontos e datas da semifinal do Brasileirão feminino
As semifinais começam no próximo final de semana, com datas-base de 13 e 20 de setembro, com jogos de ida e volta. Os horários serão divulgados pela CBF ao longo desta semana.
- São Paulo x Flamengo
- Corinthians x Bahia