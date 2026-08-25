A Betano, primeira casa de apostas regulamentada no Brasil, renovou sua parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF). A marca será patrocinadora oficial do Paulistão Feminino pela segunda temporada consecutiva, a partir da próxima rodada, na quarta-feira, 26 de agosto.

No masculino, a Betano segue como patrocinadora do Campeonato Paulista, principal campeonato estadual do Brasil, pelo quinto ano seguido, com a marca confirmada na temporada de 2027. A renovação reforça o compromisso contínuo da Betano com o desenvolvimento do esporte nacional de forma consistente e de longo prazo.

Como patrocinadora oficial da competição, a operadora contará com exposição nas placas de LED, painéis interativos de LED reativo de Gol, prismas e tapetes de campo, além dos backdrops oficiais das entrevistas coletivas. Para enriquecer a experiência dos torcedores e valorizar a performance das atletas, a parceria trará também a “Bola do Gol” e o “Prêmio Golaço do Campeonato”, premiação que celebrará o tento mais bonito da competição ao fim da temporada.

A presença da marca no Paulistão Feminino soma-se a outros projetos de relevância da Betano como o patrocínio às equipes femininas do Flamengo (futebol, vôlei e esportes olímpicos) e à Brasil Ladies Cup 2025. Além da parceria com o Instituto Brasileiro de Futebol Feminino para o lançamento do IBFF Academy, uma plataforma gratuita de educação voltada à capacitação e profissionalização do ecossistema do futebol feminino no país.

“A renovação do patrocínio ao Paulistão Feminino, pelo segundo ano consecutivo, reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento da modalidade. Seguimos nosso plano de construir um legado consistente, que se soma às nossas iniciativas com outras propriedades do esporte feminino. Queremos estar onde a paixão do torcedor está, promovendo a equidade e criando experiências que fortaleçam ainda mais o cenário esportivo brasileiro “, celebra Fabio Ritter, Gerente Sênior de Ativações de Patrocínio da Betano.

Paulistão Masculino 2027: continuidade e inovação dentro de campo

Garantida no Paulistão Masculino em 2027, a Betano manterá sua presença marcante nas transmissões e nas arenas. A marca estará visível em painéis de LED, prismas/tapetes, placas publicitárias e nos backdrops das entrevistas pós-jogo.

Entre as ativações exclusivas, destacam-se a “Bola do Gol Assinada” e a entrega do “Prêmio Golaço do Campeonato”, iniciativas que celebram os momentos mais marcantes do torneio. Além disso, o contrato assegura à empresa o direito de promover outras ações de ativação com a competição, como desafios de intervalo e iniciativas com os torcedores em estádios e watch parties.