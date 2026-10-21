A Puma e a LaLiga apresentam o design exclusivo da bola oficial que será utilizada nas duas partidas de El Clásico desta temporada entre Barcelona e Real Madrid. Com um design desenvolvido especialmente para a ocasião, a bola combina alta performance com uma identidade visual marcante, criada especificamente para refletir a intensidade e o legado deste confronto icônico.

O novo design fará sua estreia em campo no Spotify Camp Nou, no primeiro El Clásico da temporada, neste domingo, 25, às 17h (de Brasília), durante a 10ª rodada da LaLiga EA Sports. A partida terá transmissão exclusiva pela CazéTV.

Seu design combina formas marcantes e dinâmicas e cores vibrantes com elementos gráficos sutis inspirados no estilo retrô, homenageando a rica história e a lendária rivalidade entre os dois clubes, ao mesmo tempo em que conecta tradição e a cultura moderna do futebol.

Desenvolvida para oferecer o máximo desempenho no mais alto nível, a bola mantém as especificações técnicas de elite da bola oficial da LaLiga 2026/27. Sua construção sem costuras, com oito painéis, proporciona aerodinâmica otimizada, garantindo uma trajetória de voo extremamente estável e precisa.

A superfície de poliuretano (PU) texturizada em 3D de 1,1 mm proporciona maior aderência, toque superior e maior capacidade de resposta em todas as condições climáticas. A bola foi fabricada com tecnologia avançada de alta frequência, garantindo a manutenção de seu formato e excelente durabilidade, mesmo nas condições mais exigentes. Com certificação Fifa Quality Pro, atende aos mais altos padrões exigidos por jogadores profissionais de futebol em todo o mundo.

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Uma bola para um jogo de estrelas

O El Clásico reúne, mais uma vez, alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo no mesmo campo. Esta edição contará com sete indicados à Bola de Ouro — Marc Cucurella, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal e Pau Cubarsí — reforçando ainda mais o apelo único de um confronto que reúne patrocinadores, emissoras, veículos de imprensa e torcedores de todo o mundo.

Somente na temporada 2025/26, foram processadas mais de 1.200 credenciais de imprensa para os dois El Clásicos. Um palco extraordinário merece uma bola à altura: uma edição exclusiva criada para o confronto em que as estrelas mais uma vez se encontram.

A bola oficial Puma do El Clásico 2026/27 estará disponível a partir de 1º de outubro em PUMA.com, lojas selecionadas da Puma e varejistas autorizados em todo o mundo.