A Adidas apresentou nesta sexta-feira, 20, os uniformes reservas que serão utilizados por 25 seleções, sendo 13 delas já classificadas para a próxima Copa do Mundo. Entre eles, estão as de países como Argentina, Alemanha e Espanha, que figuram como candidatos à conquista do título na competição que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Os modelos são inspirados nos anos 1990, com visual retrô.

De acordo com a marca, as camisas reservas reinterpretam a estética clássica com padrões geométricos e linhas verticais estilizadas. Cada camisa presta homenagem estética à cultura do futebol nesta época, reinventada para as exigências do atleta atual.

Cada peça conta a história de sua própria nação com referências a paisagens únicas, datas importantes, arte e arquitetura, todas elaboradas com as mais avançadas tecnologias da categoria para equilibrar o design histórico e contemporâneo.

“À medida que nos aproximamos de uma Copa do Mundo gigantesca, viajando por três países anfitriões incríveis, sentimos que era o momento perfeito e inspirador para trazer o trefoil de volta ao maior palco do futebol mundial. Esta é uma era definidora da cultura do futebol. Seu estilo transcende os nichos culturais como nunca antes, e a camisa é talvez a representação mais fiel disso. Esses designs homenageiam cada país, ao mesmo tempo que oferecem a todos os torcedores um catálogo de designs de futebol que se estendem para além dos campos e das arquibancadas”, disse Sam Handy, gerente geral de futebol da Adidas.

A linha completa foi criada para oferecer o melhor desempenho, projetada para apoiar jogadores de classe mundial em momentos de alta pressão, enfrentando as diversas condições climáticas que encontrarão em cada um dos três países-sede. Para lidar com as condições mais intensas do clima quente, os tecidos com elasticidade mecânica 3D, mapeados pelo corpo, incorporam os mais recentes materiais CLIMACOOL+ da Adidas, que absorvem o suor mais rapidamente e mantêm os jogadores secos por mais tempo.

As camisas também são confeccionadas com tecido jacquard para criar um acabamento mais leve, permitindo maior liberdade de movimento em campo. Cada uniforme, em sua versão jogador, é finalizado com as clássicas três listras nos ombros, aplicadas por meio de uma costura em espinha de peixe, projetada para melhorar a respirabilidade e garantir ventilação ideal mesmo nos climas mais exigentes.