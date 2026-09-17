Palmeiras e Corinthians perderam nessa quarta, 16, seus jogos de volta das quartas da Copa Libertadores 2026, mas tiveram finais opostos. Em Quito, o Alviverde levou uma virada inacreditável da LDU, nos acréscimos (3 a 2), mas saiu vencedor na disputa por pênaltis e garantiu vaga na semifinal pelo segundo ano seguido, pela 7ª vez nos últimos 9 anos e pela 13ª vez na história, isolando-se ainda mais como o brasileiro que mais chegou entre os 4 primeiros da competição, desde 1960.

Já o Corinthians levou um gol aos 42 minutos do segundo tempo e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes, da Argentina. No último lance do jogo, Memphis Depay ainda chutou um pênalti para fora, que poderia levar a disputa para as penalidades. O Alvinegro, desde o título de 2012, nunca mais chegou à semifinal em 9 edições disputadas.

A disparidade de 13 a 2 em semifinais de Libertadores entre Palmeiras e Corinthians vem aumentando a cada ano. Até 2012, quando foi campeão, o Corinthians tinha chegado duas vezes: em 2000, quando caiu justamente para o Palmeiras, e em 2012, quando passou pelo Santos antes de ser campeão em cima do Boca Juniors. Já o Palmeiras tinha, até 2012, 6 semifinais: 1961, 1968, 1971, 1999, 2000 e 2001. Desde então, foi semifinalista 7 vezes: 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 e 2026.

Na história da Liberadores, o Palmeiras já é o 4º clube com mais semifinais disputadas, ao lado do Nacional, do Uruguai. Entre os brasileiros, o Corinthians é apenas o 11º com mais semifinais.

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Clubes que mais chegaram à semifinal da Copa Libertadores (1960-2026)

21 – Peñarol (URU) – 5 títulos

21 – River Plate (ARG) – 4 títulos

19 – Boca Juniors (ARG) – 6 títulos

[13] – Palmeiras – 3 títulos

13 – Nacional (URU) – 3 títulos

12 – Independiente (ARG) – 7 títulos

12 – Olimpia (PAR) – 3 títulos

10 – América de Cali (COL) – 0 títulos

10 – Grêmio (BRA) – 3 títulos

10 – São Paulo (BRA) – 3 títulos

Brasileiros que mais chegaram à semifinal da Libertadores (1960-2026)

[13] – Palmeiras – 3 títulos

10 – Grêmio – 3 títulos

10 – São Paulo – 3 títulos

9 – Santos – 3 títulos

7 – Flamengo – 4 títulos

7 – Internacional – 2 títulos

6 – Cruzeiro – 2 títulos

4 – Atlético-MG – 1 título

3 – Botafogo – 1 título

[3] – Fluminense – 1 título

2 – Athletico-PR – 0 títulos

2 – Corinthians – 1 título

1 – Guarani – 0 títulos

1 – São Caetano – 0 títulos

1 – Vasco – 1 título