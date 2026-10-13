O Villarreal conquistou seus primeiros pontos na Champions League ao vencer o Napoli por 3 a 1, de virada, na tarde desta terça-feira, 13. Jogando no estádio De la Ceramica, a equipe espanhola se recuperou de um início adverso para garantir o triunfo na segunda rodada da fase de pontos corridos, deixando o adversário italiano ainda sem pontuar na competição.

Susto inicial e virada rápida

As duas equipes entraram em campo buscando a recuperação após derrotas em seus primeiros compromissos. O Napoli, comandado por Massimiliano Allegri, abriu o placar logo aos oito minutos, com Amir Rrahmani. No entanto, a resposta do Villarreal foi rápida. Aos 23 minutos, Georges Mikautadze igualou o marcador. Apenas três minutos depois, aos 26, Álvaro Santiago Mouriño González virou a partida após receber assistência de Gerard Moreno.

Controle espanhol e cartada final

Com a vantagem no placar, o time do técnico Iñigo Pérez manteve o controle das ações, terminando o jogo com 52% de posse de bola e 17 finalizações contra 11 dos visitantes. O Napoli tentou reagir no segundo tempo, mas parou nas duas defesas do goleiro Luíz Júnior. Na reta final, as substituições do Villarreal surtiram efeito. Aos 86 minutos, Tani Oluwaseyi, que havia entrado no lugar de Gerard Moreno, marcou o terceiro gol após passe de Ayoze Pérez, outro jogador que veio do banco de reservas, fechando a conta.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Villarreal, que era o 22º colocado, chega a três pontos em dois jogos na tabela de classificação. Já o Napoli, que ocupava a 27ª posição, permanece zerado. O Villarreal volta a campo no sábado, 17, contra o Elche, por La Liga, e na terça-feira, 20, visita o Liverpool pela Champions League. O Napoli tenta a recuperação no sábado, 17, diante do Venezia, pelo Campeonato Italiano, e recebe o Bodo/Glimt na terça-feira, 20, pelo torneio continental.