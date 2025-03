Tudo sobre o confronto Barcelona x Benfica pelas oitavas de final da Champions League.

Barcelona e Benfica se enfrentam em um dos jogos mais aguardados das oitavas de final da Champions League. A partida está marcada para o dia 11 de março de 2025, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. No primeiro encontro, o Barcelona saiu vitorioso com um placar de 1 a 0, o que coloca o time catalão em uma posição ligeiramente mais confortável para o jogo de volta.

O Barcelona chega ao confronto em um excelente momento na temporada. Líder da LaLiga, o time ainda não conheceu a derrota em 2025. No entanto, a equipe terá que lidar com a ausência de Ter Stegen, que está lesionado, e Pau Cubarsí, que cumpre suspensão após ser expulso no jogo de ida. Já o Benfica, que ocupa a segunda posição no Campeonato Português, precisa reverter o resultado adverso para seguir na competição europeia.

Jogadores do Benfica – Fonte: Instagram/@slbenfica

Onde assistir Barcelona x Benfica.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Barcelona e Benfica através da transmissão ao vivo pela TNT, disponível na TV fechada, e pelo serviço de streaming Max. A expectativa é de um grande público, tanto no estádio quanto nas transmissões, dada a importância do jogo para ambas as equipes.

Prováveis escalações para o confronto.

Para o jogo decisivo, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, deve escalar a equipe com Szczesny no gol, seguido por uma linha defensiva composta por Koundé, Araújo, Iñigo Martínez e Alex Balde. No meio-campo, Casado e Pedri devem formar a dupla de volantes, enquanto Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha atuarão mais avançados, com Lewandowski como referência no ataque.

Por outro lado, o Benfica, sob o comando de Bruno Lage, deve entrar em campo com Trubin no gol. A defesa será formada por Álvaro Carreras, Otamendi e Tomás Araújo. No meio, Dahl, Kökçü, Aursnes e Leandro Santos devem compor o setor, enquanto Aktürkoglu, Pavlidis e Amdouni serão os responsáveis pelo ataque.

O que esperar do jogo de volta.

Com o Barcelona em vantagem, o Benfica precisará adotar uma postura mais ofensiva para tentar reverter o placar. A equipe portuguesa terá que ser eficiente nas finalizações e manter a solidez defensiva para evitar que o Barcelona amplie a vantagem. Por outro lado, o time catalão pode explorar os contra-ataques, aproveitando a velocidade de seus jogadores de frente.

O confronto promete ser emocionante, com duas equipes tradicionais do futebol europeu buscando a classificação para as quartas de final da Champions League. A torcida espera um espetáculo de alto nível, com grandes jogadas e, possivelmente, muitos gols.

Fonte: Lance!

