Atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain foi surpreendido na última rodada do torneio europeu. A equipe francesa visitou o Sporting e perdeu por 2 a 1, em Lisboa. Ainda assim, o técnico Luís Enrique ficou satisfeito com o desempenho de seus jogadores e classificou o resultado como injusto.

“É muito fácil explicar o resultado: é futebol. Foi a melhor partida fora de casa que jogamos na temporada. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da minha comissão. Com essa mentalidade, nós vamos longe. O resultado foi decepcionante e injusto”, disse Luís Enrique.

“É uma pena, porque, hoje, só vi um dos times tentando jogar durante toda a partida. Fomos muito superiores contra um rival muito bom. É muito decepcionante perder, a derrota foi muito injusta”.

O técnico espanhol não escondeu a sua frustração e foi duro nas palavras. Esta foi a segunda derrota do PSG na Champions, que mesmo assim segue na zona de classificação direta às oitavas de final restando apenas um jogo para o término da liga.

Apesar de confortável na competição europeia, a fase não é das melhores. O PSG emendou alguns tropeços na temporada e tem amargado a vice-liderança na Ligue 1, atrás de um surpreendente Lens.

“Quando temos problemas, assumo que a culpa é minha, mas a verdade é que hoje eu me dou por satisfeito. Ficamos frustrados no final, e eu fui o mais frustrado de todos. Perdemos porque esse esporte é um esporte de merda, o futebol é uma merda”, disse Luís Enrique.

E completou: “Nos últimos dias, perdemos para o Paris FC, empatamos com o Athletic Bilbao e hoje as mesmas coisas aconteceram de novo. Infelizmente, estou me acostumando”.