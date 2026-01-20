A fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 chega a um momento crucial com a disputa da 7ª rodada. Nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, o Slavia Praga recebe o gigante Barcelona na Fortuna Arena, na República Tcheca. O confronto, marcado para as 17h (horário de Brasília), coloca frente a frente equipes com ambições distintas nesta altura do torneio.

Slavia Praga joga a vida na competição

A situação dos donos da casa é dramática. Sob o comando do técnico Jindřich Trpišovský, o time tcheco ocupa a 33ª colocação na tabela geral, somando apenas três pontos. A campanha reflete a dificuldade do clube em se impor no cenário europeu: são três empates e três derrotas, sem nenhuma vitória registrada até o momento.

Para manter viva qualquer esperança matemática de alcançar a zona de repescagem (playoffs), o Slavia precisa urgentemente quebrar o jejum de vitórias. Jogar em casa será o principal trunfo para tentar surpreender, embora o treinador tenha admitido preocupações com a condição física de jogadores importantes, como David Douděra e Tomáš Holeš.

Barcelona busca consolidar classificação

Do outro lado, o Barcelona chega para o confronto em uma situação mais estável, mas longe de estar relaxada. O time treinado por Hansi Flick ocupa a 15ª posição com 10 pontos conquistados. Embora a classificação para a próxima fase esteja bem encaminhada, os catalães sabem que cada ponto é valioso.

O objetivo principal do clube espanhol é tentar alcançar o grupo dos oito primeiros colocados para avançar diretamente às oitavas de final, evitando a fase de playoffs. Apesar do favoritismo técnico, a equipe sabe que jogos fora de casa na competição continental exigem cautela e imposição de ritmo para superar a provável retranca adversária.