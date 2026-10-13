O Sabah superou o maior volume ofensivo do Slavia Praga para garantir uma vitória por 2 a 0 nesta terça-feira, no Baku Olympic Stadium. Em partida válida pela segunda rodada da UEFA Champions League 2026/27, os donos da casa souberam aproveitar as oportunidades na etapa final para definir o placar, deixando a equipe tcheca ainda sem pontuar no torneio continental.

VAR em ação e placar zerado

O confronto começou com as duas equipes buscando espaços, mas os números finais mostram que o Slavia Praga teve maior controle da posse de bola (56%) e arriscou mais finalizações (18 contra 12 do Sabah). Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Sabah chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. Sem alterações no placar, as equipes foram para o intervalo com o zero a zero no marcador e apenas um cartão amarelo distribuído, para Veljko Simić, do time da casa.

Eficiência no segundo tempo define a vitória

A postura do Sabah no retorno do vestiário rendeu frutos rapidamente. Logo aos 49 minutos, Kaheem Parris abriu o placar após receber assistência de Ivan Lepinjica. Atrás no marcador, o técnico J. Trpišovský promoveu uma série de substituições no Slavia Praga, enquanto V. Dambrauskas também mexeu na formação mandante. Apesar de os visitantes terminarem o jogo com oito finalizações no alvo contra seis do Sabah, a eficiência dos donos da casa falou mais alto. Aos 88 minutos, a vitória foi sacramentada com participação direta do banco de reservas: Patrick Orphe Mbina, que havia entrado no lugar de Parris, deu a assistência para Joy Lance Mickels marcar o segundo gol e fechar a conta. O jogo terminou com três cartões amarelos para o Sabah e dois para o Slavia Praga.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Slavia Praga, que iniciou a rodada na 23ª colocação, segue em situação delicada e permanece com zero ponto após dois jogos disputados na competição. O Sabah, por sua vez, soma um triunfo importante em sua campanha de pontos corridos. As duas equipes voltam a campo pela UEFA Champions League na próxima terça-feira, 20 de outubro. O Sabah recebe o Borussia Dortmund, enquanto o Slavia Praga viaja para enfrentar o Fenerbahce.