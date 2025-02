Real Madrid e Atlético reescrevem o dérbi de Madri na Champions League

O sorteio das oitavas de final da UEFA Champions League de 2025 trouxe um confronto eletrizante entre dois gigantes do futebol espanhol: Real Madrid e Atlético de Madrid. Este embate, marcado para março, promete ser um dos mais emocionantes da competição, dado o histórico de rivalidade entre as duas equipes.

Publicidade

Real Madrid e Atlético de Madrid já se enfrentaram diversas vezes na Champions League, com o Real levando a melhor em todas as ocasiões. O histórico de confrontos inclui duas finais, em 2014 e 2016, nas quais o Real Madrid saiu vitorioso, deixando o Atlético com o amargo gosto do vice-campeonato. Além disso, as equipes se encontraram nas quartas de final de 2015 e nas semifinais de 1959 e 2017, sempre com o Real Madrid avançando.

EFE/Sergio Pérez

Qual é o impacto deste confronto para os clubes?

Para o Real Madrid, enfrentar o Atlético de Madrid nas oitavas de final representa mais uma oportunidade de reafirmar sua supremacia no cenário europeu. Após eliminar o Manchester City nos playoffs, os merengues chegam confiantes para o clássico da capital espanhola. Já o Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone, busca quebrar o tabu e avançar para as quartas de final, utilizando o fator casa a seu favor, já que decidirá a eliminatória em seu estádio.

Publicidade

Como estão as expectativas para os jogos de ida e volta?

As partidas de ida e volta estão agendadas para os dias 4, 5, 11 e 12 de março. O Real Madrid, conhecido por sua tradição e força em competições europeias, espera manter o retrospecto positivo contra o Atlético. Por outro lado, o Atlético de Madrid, que fez a melhor campanha na fase de grupos, está determinado a mudar a história e avançar para a próxima fase.

O que está em jogo além da classificação?

Além da classificação para as quartas de final, o confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid é carregado de simbolismo e orgulho. Para o Real, é uma chance de continuar sua busca por mais um título europeu. Para o Atlético, é a oportunidade de superar um rival histórico e dar um passo importante rumo à final, que acontecerá em 31 de maio, em Munique, na Alemanha.

O vencedor deste confronto enfrentará PSV ou Arsenal nas quartas de final, o que adiciona ainda mais pressão e expectativa sobre os dois clubes espanhóis. Com a proximidade das datas dos jogos, os torcedores já estão ansiosos para ver como essa batalha épica se desenrolará.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.