O episódio de racismo no jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League, com Vini Jr. como vítima ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 19, na Europa. Em nota oficial, a equipe espanhola declarou estar ajudando nas investigações e confirmou ter enviado todas as provas disponíveis à Uefa.

No comunicado, o Real Madrid confirmou que está colaborando com todas as instituições na investigação do caso. O clube também agradeceu todo o suporte da comunidade a Vini Jr. e destacou que seguirá ativo na luta por erradicar o racismo.

Confira a nota do Real Madrid na íntegra

O Real Madrid comunica que hoje enviou para a Uefa todas as provas disponíveis sobre os incidentes ocorridos na última quarta-feira, 17 de fevereiro, na partida de Champions League que a nossa equipe disputou contra o Benfica.

Nosso clube tem colaborado de maneira efetiva com a investigação aberta pela Uefa trás os inaceitáveis episódios de racismo acontecidos durante a tal partida.

O Real Madrid agradece o respaldo unânime, apoio e carinho que tem recebido o nosso jogador Vinicius Jr. desde todos os âmbitos do futebol mundial.

O Real Madrid vai continuar trabalhando, em colaboração com outras instituições, para erradicar o racismo, a violência e ódio no esporte e na sociedade.

Prestianni x Vini Jr: o episódio de racismo na Champions

O episódio de racismo teria acontecido na última terça-feira, em jogo pela Champions League. O brasileiro Vini Jr. marcou o gol da vitória do Real Madrid contra o Benfica e foi comemorar na bandeirinha, em frente aos torcedores portugueses. A ação gerou uma confusão dentro de campo e o brasileiro denunciou falas racistas do argentino Prestianni ao árbitro.

O árbitro francês François Letexier acionou o protocolo de racismo e o jogo ficou paralisado por cerca de 10 minutos. Neste tempo, Vini Jr. conversou com seus jogadores de equipe e também com o técnico do Benfica, José Mourinho. O jogo retorno normalmente na sequência, mas com hostilidade da torcida benfiquista com Vini Jr. e também Mbappé.

Fora de campo, a Uefa abriu uma investigação sobre o caso.