O jogador argentino do Benfica, Gianluca Prestianni, usou duas redes sociais para negar que tenha cometido um ato racista contra o brasileiro Vinicius Júnior, autor do gol da vitória do Real Madrid por 1 a 0, em Lisboa, pela Champions League, nesta terça-feira, 17.

Prestianni, que cobriu a boca com sua camisa, impedindo que houvesse uma leitura labial, foi acusado por Vini Jr. de tê-lo chamado de mono (macaco). O argentino negou”. Quero esclarecer que em nenhum momento insultei se forma racista a Vinícius Jr. que, lamentavelmente, mal interpretou algo que pensa ter ouvido”, escreveu. “Jamais fui racista com alguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”, complementou o argentino.

O Benfica compartilhou sua postagem com uma mensagem de apoio ao camisa 25: “Juntos, ao teu lado”

O Benfica ainda rebateu, sem citar nomes, a declaração de Kylian Mbappé, que saiu em defesa de Vinicius e disse ter ouvido Prestianni chamar o brasileiro de macaco cinco vezes. “Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram.”, escreveu, exibindo um vídeo do momento.

O que Vini, Mbappé e Mourinho disseram sobre racismo

O duelo disputado no estádio da Luz, válido pelos playoffs, foi interrompido por dez minutos após o acionamento do protocolo antirracismo pela arbitragem, aos cinco minutos do segundo tempo. O incidente ocorreu logo após o golaço marcado pelo próprio Vini Jr, que definiu o triunfo por 1 a 0 dos visitantes. Prestianni cobriu a boca com a camisa, tornando impossível realizar a leitura da labial de sua fala.

Segundo Mbappé, Prestianni chamou Vinicius Jr. de macaco cinco vezes. “O camisa 25, não quero falar o nome dele, porque ele não merece, mas ele começou a usar umas palavras inaceitáveis, levantou a camisa, cobriu a boca e chamou o Vini de macaco cinco vezes e eu, o Vini e muitos jogadores da equipe perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar, porque isso é inaceitável”, afirmou Mbappé na zona mista.