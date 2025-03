Onde assistir Benfica x Barcelona

O Benfica e o Barcelona se preparam para um novo confronto na Champions League, relembrando o emocionante embate anterior entre as duas equipes. Desta vez, o jogo de ida das oitavas de final acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, prometendo mais um capítulo memorável na história do torneio. A partida está marcada para esta quarta-feira, 5 de março de 2025, às 17h, horário de Brasília.

O Benfica, que precisou passar pelos playoffs para chegar a esta fase, eliminou o Mônaco em uma disputa acirrada. Já o Barcelona, com uma campanha sólida na fase de grupos, avançou com confiança, acumulando 19 pontos. Este embate promete ser um teste de fogo para ambas as equipes, que buscam solidificar suas posições na competição.

Jogadores do Benfica – Fonte: Instagram/@slbenfica

Como assistir ao jogo

Os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar o confronto entre Benfica e Barcelona através do canal fechado TNT e do serviço de streaming Max. A transmissão ao vivo permitirá que os torcedores sigam cada lance desse jogo crucial para as duas equipes.

Qual é a situação do Benfica

O Benfica chega para este confronto com algumas dificuldades, principalmente devido a lesões. Jogadores importantes como Di María, Florentino, Renato Sanches e Tiago Correia estão fora de combate. No entanto, o retorno de Bruma, após cumprir uma punição, traz um alívio para o técnico Bruno Lage. A equipe portuguesa busca superar esses desafios e mostrar sua força em casa.

Como está o Barcelona

O Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, continua sua campanha impressionante na Champions League. Raphinha, uma das estrelas do time, lidera a equipe em busca de mais uma vitória. Gavi, que não participou do último jogo contra a Real Sociedad, está de volta, reforçando o meio-campo. Por outro lado, a defesa sofre com a ausência de Christensen, lesionado na panturrilha.

Escalações prováveis

Benfica : Anatoliy Trubin; Tomás Araujo, Nicolás Otamendi, António Silva e Álvaro Carreras; Orkun Kokcu, Leandro Barreiro e Fredrik Aursnes; Kerem Akturkoglu, Vangelis Pavlidis e Bruma. Técnico: Bruno Lage.

: Anatoliy Trubin; Tomás Araujo, Nicolás Otamendi, António Silva e Álvaro Carreras; Orkun Kokcu, Leandro Barreiro e Fredrik Aursnes; Kerem Akturkoglu, Vangelis Pavlidis e Bruma. Técnico: Bruno Lage. Barcelona: Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alex Balde; Pedri e De Jong; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

O que esperar do confronto

Com duas equipes de alto nível, o jogo promete ser um espetáculo de futebol. O Benfica, jogando em casa, tentará aproveitar o apoio da torcida para superar o Barcelona. Por outro lado, os catalães buscam manter a boa fase e garantir uma vantagem para o jogo de volta. A presença de jogadores talentosos em ambos os lados aumenta ainda mais a expectativa para este duelo.

Este reencontro entre Benfica e Barcelona na Champions League certamente será um dos destaques da temporada, com ambas as equipes determinadas a avançar para a próxima fase. Os torcedores podem esperar um jogo repleto de emoção e grandes jogadas.

