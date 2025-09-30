Gol contra decide, e Chelsea supera Benfica pela Champions League

Um gol contra infeliz do meio-campista Richard Ríos, ainda no primeiro tempo, foi o suficiente para o Chelsea vencer o Benfica por 1 a 0 nesta terça-feira, 30, em partida disputada no Stamford Bridge, em Londres. O resultado, válido pela segunda rodada da UEFA Champions League 2025/26, garantiu os três primeiros pontos para os Blues, que se recuperam da derrota na estreia. Já os Encarnados amargam o segundo revés consecutivo e se complicam no grupo.

Benfica assusta, mas falha defensiva custa caro

Apesar de jogar fora de casa, o Benfica começou a partida criando a melhor oportunidade. Aos oito minutos, Lukebakio tabelou com Sudakov, invadiu a área e finalizou para uma defesa espetacular do goleiro Sánchez, que desviou a bola na trave. A resposta do Chelsea veio de forma fatal. Aos 18 minutos, Pedro Neto fez a jogada pela direita e cruzou para a área. Garnacho apareceu para completar, mas antes dele, o meio-campista Richard Ríos tentou cortar e acabou mandando contra o próprio patrimônio, marcando o único gol do jogo. Os Blues ainda tiveram chances de ampliar com Enzo Fernández e George, mas pararam no goleiro Trubin.

Chelsea segura pressão e garante vitória tensa

O segundo tempo foi mais truncado e marcado pelo alto número de cartões amarelos para ambos os lados. O Chelsea, com a entrada do jovem Estêvão, ex-Palmeiras, quase ampliou aos 79 minutos, quando o brasileiro cabeceou para grande defesa de Trubin. O Benfica tentou pressionar em busca do empate e assustou em finalização de Ivanovic, que passou rente à trave. Nos acréscimos, o atacante João Pedro, que havia entrado no segundo tempo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, mas não houve tempo para os portugueses aproveitarem a vantagem numérica. Com o resultado, o Chelsea soma seus primeiros três pontos e assume a vice-liderança provisória do grupo. Na próxima rodada, os ingleses recebem o Ajax. O Benfica, por sua vez, segue sem pontuar e na lanterna, tendo um confronto difícil contra o Newcastle fora de casa na sequência do torneio.

