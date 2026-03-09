O Newcastle recebe o Barcelona nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida decisiva será disputada no icônico estádio St. James’ Park, na Inglaterra, e coloca frente a frente duas equipes com grandes ambições no torneio continental.

Como chegam as equipes

As duas equipes alcançam as oitavas de final com trajetórias distintas no novo formato da competição. Sob o comando do técnico Hansi Flick, o time catalão fez uma campanha sólida na fase de liga, terminando na quinta colocação com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), o que garantiu a classificação direta. O peso da tradição culé e o bom momento na temporada colocam os espanhóis com leve favoritismo na visão da crítica esportiva.

Do outro lado, os ingleses, dirigidos por Eddie Howe, encerraram a fase inicial no 12º lugar, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), e precisaram superar os playoffs para avançar. Para o clube britânico, a competição europeia representa a grande oportunidade de brilhar em uma temporada marcada por altos e baixos nos torneios domésticos.

Expectativas e a força do St. James’ Park

O fator casa é a principal aposta dos mandantes para construir uma vantagem no confronto de ida. O técnico Eddie Howe classificou o duelo como “o maior da história do clube” nesta fase da Champions, convocando a torcida para criar uma atmosfera hostil e empurrar a equipe contra o gigante espanhol.

Ciente do desafio, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, alertou para a necessidade de uma atuação “perfeita” para superar a intensidade física do adversário e a forte pressão das arquibancadas. A expectativa é de um embate equilibrado, com os visitantes tentando impor sua filosofia ofensiva e controle de posse de bola, enquanto os donos da casa apostam na força de sua torcida e em transições rápidas.

Onde assistir a Newcastle x Barcelona

No Brasil, os direitos de transmissão pertencem à Warner Bros. Discovery, que exibirá a partida no canal TNT e na plataforma Max.