Após a vitória de virada do Real Madrid sobre o PSV pela Champions League, o técnico José Mourinho detalhou a conversa realizada no vestiário do Estádio Santiago Bernabéu. Ao ser questionado sobre a postura com o elenco após o revés de 1 a 0 na etapa inicial, o treinador comentou o ambiente interno em tom descontraído.

“O vestiário é como Las Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Nós conversamos. Somos amigos, e nós nos falamos”, afirmou José Mourinho em entrevista à Movistar+ após a partida.

Apesar da declaração, Mourinho abriu o jogo sobre o que aconteceu no vestiário durante o intervalo. Em vez de optar por discursos longos ou cobranças ríspidas, a comissão técnica utilizou recortes em vídeo para instruir o elenco de forma objetiva sobre as falhas cometidas na primeira etapa.

“Vi um primeiro tempo péssimo e tentei com os analistas encontrar três ou quatro imagens que pudessem mostrar aos jogadores exatamente as coisas que estávamos fazendo errado. Foi um intervalo com poucas palavras porque uma imagem vale mais que mil palavras. Vimos três imagens diferentes, uma do ponto de vista defensivo e duas do ponto de vista ofensivo. Acho que com a visualização é muito mais fácil para os jogadores entenderem”, explicou José Mourinho em entrevista coletiva pós-jogo.

Reação no segundo tempo e goleada confirmada

A intervenção nos vestiários surtiu efeito rápido logo após o retorno das equipes ao gramado. Com alterações táticas e a entrada de Jude Bellingham, a equipe espanhola assumiu o controle das ações e marcou cinco gols no segundo tempo, fechando o placar em 5 a 1.

O resultado manteve o aproveitamento positivo do Real Madrid na competição continental, somando cinco vitórias consecutivas na fase de grupos. Neste momento, o clube merengue está com 100% de aproveitamento e ocupa a primeira colocação na tabela da Champions League.