Nesta terça-feira, 9, o Monaco recebe o Galatasaray no estádio Louis II, na França. A partida, válida pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26, tem início marcado para às 17h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na tabela, lutando para garantir a melhor posição possível visando a próxima fase do torneio continental.

Expectativas para a partida

O duelo é considerado crucial para as pretensões de ambos os clubes nesta reta final da fase de liga. Para o Monaco, atuar em casa representa uma oportunidade de ouro para somar três pontos e se distanciar da perigosa zona de eliminação (do 25º ao 36º lugar). A imprensa local trata o jogo como uma verdadeira “final”, onde apenas a vitória interessa para manter vivas as esperanças de avançar na competição.

Já o Galatasaray encontra-se em uma posição mais segura, mas vê o confronto como uma chance de consolidar sua vaga nos playoffs. Dependendo de uma combinação de resultados, o time turco ainda pode sonhar com uma classificação direta para as oitavas de final, o que garantiria um caminho teoricamente mais tranquilo no mata-mata.

Monaco no limite da zona de classificação

A situação dos anfitriões inspira cuidados. Atualmente na 24ª colocação, o Monaco soma apenas 6 pontos em cinco jogos disputados. Com uma campanha irregular de uma vitória, três empates e uma derrota, os franceses ocupam, neste momento, a última vaga que daria direito à repescagem (playoffs) para as oitavas de final. Jogando em seus domínios, a equipe precisa urgentemente transformar os empates em vitórias para ganhar fôlego na tabela.

Galatasaray mira o topo da tabela

Do outro lado, o Galatasaray chega à França em uma situação mais confortável, embora sem margem para relaxamento. O time turco ocupa a 14ª posição com 9 pontos conquistados. A campanha mostra uma equipe que não aceita o meio-termo: são três vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate até o momento. Um triunfo fora de casa pode catapultar o clube para a parte de cima da tabela, aproximando-o da zona de classificação direta para as oitavas.

Prováveis escalações e desfalques

O Monaco chega para o confronto com desfalques importantes. O zagueiro Eric Dier e o meio-campista Christian Mawissa são baixas por lesão. Além deles, o volante Denis Zakaria cumpre suspensão e também está fora. Pelo lado do Galatasaray, as principais ausências são o lateral Ismail Jakobs e o ala Wilfried Singo, ambos entregues ao departamento médico.