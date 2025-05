Luis Enrique x Inzaghi: uma final com técnicos protagonistas

PSG e Inter de Milão fazem a grande final da Champions League 2024/2025 com protagonistas nos bancos de reservas. Os técnicos Luis Enrique e Simone Inzaghi são estrelas na final que será disputada no sábado, 31, em jogo único, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

A partida, com início às 16 horas (de Brasília), tem transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e da Max (streaming).

Luis Enrique e Inzaghi nunca se enfrentaram como treinadores. Apesar dos times serem conhecidos muito antes das classificações contra Arsenal e Barcelona respectivamente, o ineditismo do duelo propõe ainda mais as qualidades autorais de cada um.

Luis Enrique – PSG

Espanha | 55 anos

1x Mundial de Clubes (2014)

1x Champions League (2014/2015)

2x Campeonato Francês (2023/2024 e 2024/2025)

2x Copa da França (2023/2024 e 2024/2025)

2x Campeonato Espanhol (2014/2015 e 2015/2016)

1x Supercopa da Espanha (2016/2017)

3x Copa do Rei (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017)

O PSG teve nos últimos anos craques como Ibrahimovic (2012-2016), Beckham (2013) Cavani (2013-2020), Di María (2015-2020), Neymar (2017-2023), Messi (2021-2023) e Mbappé (2017-2023). Nenhum deles conseguiu a tão sonhada Champions League para o clube da capital francesa.

Luis Enrique assumiu em julho de 2023 e, já sem Mbappé e Messi para a temporada seguinte, tratou de colocar ordem na casa. “Todos me deram total confiança desde quando cheguei aqui. Nunca senti pressão para ganhar títulos”, disse Luis Enrique ao site da Uefa.

A ausência de pressão talvez se deva pelo fato de já ter conquistado a Champions, e outros títulos, ainda com o Barcelona. O goleiro Donnarumma, o lateral Hakimi, o zagueiro Marquinhos e o atacante Dembélé são os principais nomes na equipe que tem no banco de reservas um protagonista. A posse de bola é um dos pilares do seu time, com 59,6% durante um jogo, o terceiro mais bem colocado nesse quesito. Para efeito de comparação, a Inter tem só 47,7% dessa estatística, a 22ª do torneio.

Simone Inzaghi – Inter de Milão

Itália | 49 anos

1x Campeonato Italiano (2023/2024)

3x Copa Itália (2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023)

5x Supercopa da Itália

O protagonista da Inter de Milão também está no banco de reservas. Menos vencedor que Luis Enrique, ao menos até aqui, menos badalado da família que tem o ex-centroavante Filippo Inzaghi, Simone vive o seu melhor momento da carreira. O título da Champions League, ainda assim, é visto por seus torcedores como ‘quase obrigação’, já que o título do Italiano escapou para o Napoli.

A equipe pode nem ser a mais estrelada da Europa, mas conta com bons nomes: o goleiro Sommer, o lateral Dumfries e os atacantes Thuram e Lautaro são as almas de um esquema tático apoiado no contra-ataque rápido em um rápido 3-5-2. Além disso, não custa lembrar, é a vice-campeã europeia ao perder a final da temporada 2022/2023 para o Manchester City.

Inzaghi, aliás, se colocou ao lado do lendário treinador Helenio Herrera como alguém que colocou a Inter de Milão em duas finais de Champions League. Herrera, no entanto, conquistou os títulos de 1963/1964 e 1964/1965. A equipe voltaria a ser campeã só em 2022/2023, com José Mourinho no banco de reservas.