Nesta terça-feira (9), o Kairat Almaty recebe o Olympiacos na Astana Arena, no Cazaquistão. A partida, válida pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26, coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam a primeira vitória na competição e lutam para sair da parte inferior da tabela. A bola rola a partir das 12h30 (horário de Brasília).

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Situação das equipes na competição

O confronto marca o encontro de dois times com campanhas aquém do esperado na principal competição de clubes da Europa. Com o novo formato da Champions League, apenas os 24 primeiros colocados avançam para a fase de mata-mata. Ocupando a 35ª e a 33ª posições, respectivamente, Kairat e Olympiacos vivem situação dramática.

O time da casa somou apenas um ponto em cinco jogos (um empate e quatro derrotas) e aposta no fator local e no desgaste da longa viagem do adversário para tentar surpreender. Já o gigante grego, com dois pontos (dois empates e três derrotas), precisa urgentemente do triunfo fora de casa para manter vivas as esperanças de alcançar uma posição que permita disputar os playoffs.

Onde assistir a Kairat Almaty x Olympiacos

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão na TV fechada pelo canal Space. No streaming, a exibição fica por conta da Max, que detém os direitos da competição.

Prováveis escalações

Ambas as equipes devem entrar em campo com força máxima disponível, buscando a vitória de honra e a recuperação na tabela.

Kairat Almaty: Temirlan Anarbekov; Aleksandr Mrynskiy, Alexander Shirobokov, Egor Sorokin; Erkin Tapalov, Dan Glazer, Damir Kassabulat, Valeri Gromyko; Jorginho, Dastan Satpayev e Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Olympiacos: Kostas Tzolakis; Rodinei, Giulian Biancone, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Christos Mouzakitis; Gelson Martins, Mehdi Taremi, Gabriel Strefezza; Ayoub El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

O time grego tem um desfalque confirmado no gol: o goleiro Alexandros Paschalakis está fora devido a uma lesão na panturrilha.

Siga o canal no e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas .