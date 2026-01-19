A fase de liga da Uefa Champions League chega a um momento crucial nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. A Juventus recebe o Benfica no Allianz Stadium, em Turim, às 17h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente dois gigantes europeus em situações distintas na tabela, ambos lutando para garantir a permanência no torneio.

Juventus busca consolidação com Spalletti

Sob o comando de Luciano Spalletti, a equipe italiana entra em campo ocupando a 17ª colocação na tabela geral, com 9 pontos. A campanha da “Velha Senhora” tem sido marcada pelo equilíbrio: difícil de ser batida, mas com excesso de empates. Jogando em seus domínios, a Juve precisa transformar a solidez tática em vitória para subir na classificação e assegurar uma vaga mais confortável nos playoffs, evitando riscos na reta final desta fase.

Mourinho e a urgência do Benfica

Do outro lado, o cenário é de alerta máximo. O time português, comandado pelo experiente José Mourinho, encontra-se na 25ª posição. Pelo novo regulamento, esta colocação deixaria o clube fora até mesmo da repescagem, resultando em eliminação direta. As Águias precisam urgentemente somar pontos fora de casa para entrar no grupo dos 24 primeiros colocados que avançam para a próxima etapa da competição.

Onde assistir a Juventus x Benfica

Os torcedores poderão acompanhar o clássico europeu através das seguintes opções de transmissão:

Brasil: Streaming Max .

Streaming . Portugal: Canais DAZN e Sport TV .

Canais e . Estados Unidos: Plataformas Paramount+ e ViX.

Classificação atualizada da Champions League