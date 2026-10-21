Após conquistar uma vitória por 2 a 1 diante do Sabah FC pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, o elenco do Borussia Dortmund passaram por uma situação inusitada. Os jogadores foram orientados a não utilizar os chuveiros dos vestiários.

Os atletas saíram do Estádio Olímpico de Baku ainda com os uniformes encharcados de suor e foram imediatamente ao ônibus da delegação.

Alerta para risco de contaminação biológica

De acordo com informações do jornal alemão Bild, a medida sanitária drástica foi motivada pelo temor de contaminação pela bactéria Legionella, micro-organismo causador da legionelose, que pode se proliferar em tubulações com circulação irregular de água e ser aspirado por meio do vapor durante o banho.

O técnico do Dortmund, Niko Kovac, confirmou em entrevista coletiva que a instrução já havia sido cumprida no dia anterior. “Não tomamos banho aqui ontem após o treinamento. Fomos avisados de que não deveríamos tomar banho no estádio, mas sim no hotel, e por isso voltamos rapidamente”, explicou o treinador.

Surpresa e estranhamento no adversário

A decisão da delegação alemã causou espanto nos anfitriões azeris. Em declaração prestada à emissora Sky Sport, o atacante alemão Joy-Lance Mickels, atleta do Sabah FC, demonstrou estranhamento com a postura dos visitantes e defendeu a qualidade das instalações.

O jogador destacou que todo o elenco local utilizou os mesmos vestiários nos compromissos anteriores do torneio continental, sem qualquer anormalidade na temperatura ou na pureza da água fornecida.