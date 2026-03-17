O ídolo do Liverpool, Steven Gerrard, é considerado como o principal candidato para assumir o comando técnico do Liverpool de forma interina. De acordo com informações da FourFourTwo, a diretoria avalia a saída imediata de Arne Slot, que enfrenta forte pressão após uma sequência negativa e uma temporada 2025/26 abaixo.

Crise de resultados e pressão em Anfield

A instabilidade no comando técnico se intensificou após o empate por 1 a 1 contra o Tottenham em Anfield, no último domingo, 15. O resultado impediu que o time subisse posições, e agora os Reds ficaram em uma disputa entre a 5ª e a 6ª posição da Premier League, colocando em dúvidas a classificação para a próxima Champions League.

Com a vaga europeia em risco, a Fenway Sports Group (FSG), dona do clube inglês, considera a troca no comando técnico. Relatos indicam que a paciência com o projeto de Slot se esgotou após a 29ª rodada do campeonato nacional.

Por que Gerrard é a solução emergencial?

Gerrard está disponível no mercado desde sua saída do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Internamente, ele é visto como a figura ideal para recuperar o ânimo do vestiário e reconectar o time com a arquibancada nos nove jogos restantes da liga nacional.

Status: Principal opção para contrato “tampão” até junho de 2026.

Principal opção para contrato “tampão” até junho de 2026. Vantagem: Identidade histórica com o clube e disponibilidade imediata, sem custos de rescisão.

Identidade histórica com o clube e disponibilidade imediata, sem custos de rescisão. Foco: Estabilização emocional do elenco e retorno imediato ao G4 da competição.

Prioridades da diretoria para o restante da temporada

A possível nomeação de Gerrard é tratada como uma medida de contenção para evitar o prejuízo financeiro de ficar fora da principal competição da UEFA. Embora a saída de Arne Slot ainda não tenha sido oficializada, as movimentações de bastidores sinalizam que o clube prioriza a competitividade de curto prazo em detrimento da continuidade do atual trabalho técnico. O Liverpool precisa vencer por dois gols de diferença a partida contra o Galatasaray, pelas oitavas da Champions, para evitar a queda precoce na competição. Os Reds foram derrotados por 1 a 0 na Turquia.