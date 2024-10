Endrick já empilha recordes com Real Madrid na Champions

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick já vem empilhando recordes na Champions League. A expectativa é que o atacante brasileiro ganhe mais minutos nesta terça-feira, 22, pela terceira rodada da competição europeia, contra o Borussia Dortmund, no Santiago Bernabéu.

No último jogo, contra o Lille, o atacante se tornou o mais jovem a começar como titular merengue em um jogo de Liga dos Campeões pelo clube espanhol.

Antes, na estreia do Real Madrid na Champions, Endrick marcou o terceiro gol da vitória contra o Stuttgart, por 3 a 1, e, de quebra, também alcançou a marca de sul-americano mais jovem a balançar as redes no torneio.

A joia também superou Raul, ídolo do Real Madrid, e se tornou o mais jovem a marcar em competições internacionais na história do clube. Além disso, o brasileiro é segundo jogador não europeu mais jovem a marcar como estreante na Champions, atrás apenas do ganês Peter Ofori-Quaye, que marcou aos 17 anos e 194 dias, em 1997.

O Real Madrid soma três pontos em duas partidas na primeira fase da Champions.

