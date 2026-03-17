O Manchester City tem uma missão difícil nesta terça-feira, 17, pela Champions League. Após ser derrotado por 3 a 0 para o Real Madrid dentro do Bernabéu, no jogo da ida, a equipe inglesa precisa de uma remontada histórica no Etihad, com quatro gols de diferença, para avançar direto às quartas de final. O torneio europeu já viveu este cenário outras vezes.

Não é tão difícil assim viver remontadas e viradas históricas. Afinal, a Champions League vive por noites épicas. Portanto, ainda há esperanças ao time de Pep Guardiola, que pode também vencer por três gols e forçar uma prorrogação dentro de casa.

Relembre abaixo outros confrontos que terminaram com viradas históricas na Champions League:

Liverpool 4 x 0 Barcelona (2018/19 – Semifinal)

Depois de perder por 3 a 0 no Camp Nou, o Liverpool parecia praticamente eliminado da Champions League 2018/19. No entanto, em Anfield, o time comandado por Jürgen Klopp protagonizou uma das maiores viradas da história recente da competição. Sem Salah e Firmino, os ingleses venceram por 4 a 0, com dois gols de Divock Origi e dois de Georginio Wijnaldum, garantindo classificação para a final com 4 a 3 no agregado. O lance rápido de escanteio cobrado por Trent Alexander-Arnold no quarto gol se tornou um dos momentos mais icônicos do torneio.

Roma 3 x 0 Barcelona (2017/18 – Quartas)

Um ano antes, o Barcelona já havia sido vítima de outra remontada marcante. Após vencer o jogo de ida por 4 a 1 no Camp Nou, a equipe catalã chegou com enorme vantagem para o duelo no Estádio Olímpico de Roma. Ainda assim, a Roma construiu uma vitória por 3 a 0, com gols de Edin Džeko, Daniele De Rossi e Kostas Manolas. Como marcou mais gols fora de casa, o Barcelona acabou eliminado pelo critério de desempate então vigente, em um dos resultados mais surpreendentes da história da competição.