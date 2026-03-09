A lista de desfalques do Real Madrid para a primeira partida das oitavas de final da Champions League, diante do Manchester City, aumentou. Nesta segunda-feira, 9, o lateral-esquerdo Álvaro Carreras passou por exames e teve lesão detectada na panturrilha direita. Com isso, o clube merengue terá sete jogadores fora contra o City. A partida acontece nesta quarta, 11, às 17h (de Brasília).

Além de Carreras, Mbappé é outro que não poderá ir a campo. O francês viajou à sua terra natal para investigar uma lesão no joelho esquerdo e visando fazer um tratamento intensivo, retornou à Espanha, mas segue fora da lista de jogadores à disposição do técnico Álvaro Arbeloa.

Na última semana, o brasileiro Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, lesão que o tirou do restante da temporada e, consequentemente, da Copa do Mundo.

Além deles, Alaba, Bellingham, Ceballos e Éder Militão também seguem no departamento médico.

Apesar dos desfalques, Arbeloa conta com o retorno de três jogadores que não atuaram na vitória por 2 a 1 contra o Celta de Vigo, válida pela 27ª rodada da La Liga, na última sexta-feira, 6: Camavinga, Huijsen e Franco Mastantuono.

