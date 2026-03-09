O clima é de decisão no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 10, às 21h30 (de Brasília), o Botafogo recebe o Barcelona-EQU no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores de 2026. Este é o último obstáculo antes da cobiçada fase de grupos do torneio continental.

Tudo ou nada no Nilton Santos

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado em Guayaquil, a disputa pela vaga está completamente em aberto. Quem vencer no tempo normal avança; um novo empate levará a decisão para os pênaltis. A expectativa é de casa cheia, com a torcida alvinegra prometendo grande festa após esgotar os ingressos para diversos setores do estádio.

Sob o comando do técnico Martín Anselmi, o clube carioca chega embalado pela recente conquista da Taça Rio. Segundo o treinador, o título fortalece o moral da equipe para o confronto decisivo. Atuando diante de sua torcida, o Glorioso aposta na pressão das arquibancadas e na intensidade desde o apito inicial para sufocar o adversário e garantir a classificação.

A tradição equatoriana no caminho

Do outro lado, o Barcelona-EQU desembarca no Brasil com a missão de estragar a festa dos donos da casa. Treinada pelo experiente César Farías, a equipe possui grande tradição na competição e costuma ser um visitante indigesto. Os equatorianos também chegam motivados após vencerem o clássico contra o Emelec pelo campeonato nacional.

Cientes de que precisam de um bom resultado longe de seus domínios para avançar, a estratégia dos visitantes deve passar por uma defesa sólida e saídas rápidas em contra-ataque, buscando explorar os espaços deixados pela equipe mandante na busca pelo gol.

Onde assistir a Botafogo x Barcelona-EQU

Com a tensão nas alturas e a vaga na fase de grupos em jogo, o confronto promete fortes emoções. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.