A fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 chega ao seu clímax com a disputa da 8ª e última rodada. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, os olhares do futebol europeu se voltam para o Signal Iduna Park, na Alemanha, onde o Borussia Dortmund recebe a Inter de Milão. A bola rola às 17h00 (horário de Brasília) em um confronto tratado como uma “final antecipada” pela imprensa internacional.

Valendo a sobrevivência na Europa

O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela de classificação, o que transforma a partida em um jogo de “seis pontos”. No novo formato da competição, apenas os oito primeiros avançam diretamente, enquanto os times entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff eliminatório.

Atualmente, a Inter ocupa o 14º lugar com 12 pontos, enquanto o Dortmund aparece em 16º, com 11. Ambos estão na zona de risco e precisam do resultado para garantir um chaveamento mais favorável no mata-mata. Uma derrota nesta altura, combinada com outros resultados da rodada, pode complicar drasticamente o futuro europeu de qualquer um dos gigantes.

O fator casa e a estratégia italiana

Pressionado pela irregularidade na temporada — somando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas —, o time alemão aposta todas as suas fichas na atmosfera do Signal Iduna Park. A expectativa é que a famosa “Muralha Amarela” empurre a equipe para um jogo ofensivo desde os minutos iniciais, buscando sufocar o adversário.

Do outro lado, os Nerazzurri chegam à Alemanha com um estilo de jogo intransigente. Com uma campanha de 4 vitórias e 3 derrotas (sem nenhum empate até o momento), a equipe italiana deve explorar sua solidez defensiva e a velocidade nos contra-ataques. Sabendo que um empate mantém a vantagem sobre o rival direto, a Inter deve jogar com o regulamento debaixo do braço, mas ciente de que um triunfo fora de casa seria uma afirmação de autoridade.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Inter de Milão

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este clássico decisivo, a partida terá ampla cobertura. Os direitos de transmissão pertencem à Warner Bros. Discovery. O jogo será exibido na TV fechada pelo canal TNT e estará disponível via streaming pela plataforma Max.